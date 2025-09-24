Dos platas para los salmantinos en el FIP Silver Lisboa Racket Centre

Dos medallas de plata para los salmantinos en el FIP Silver Lisboa Racket Centre. El torneo, que se disputó en la ciudad lusa, tuvo a dos charros en las finales de las categorías masculina y femenina.

Enrique Goenaga, junto con su compañero Hernández Quesada, cayeron en la gran final por 6/4 6/2 ante la pareja formada por el español Jiménez Casas y el argentino Sánchez Blasco.

Por su parte, en categoría femenina, la charra Teresa Moríñigo y su compañera Fernández López también cayeron en la gran final ante Merino Saez y la lusa Nogueira.