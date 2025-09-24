Dos platas para los salmantinos en el FIP Silver Lisboa Racket Centre
Enrique Goenaga y Teresa Moríñigo llegaron a la gran final, pero no pudieron alzarse con el título junto a sus parejas
Dos medallas de plata para los salmantinos en el FIP Silver Lisboa Racket Centre. El torneo, que se disputó en la ciudad lusa, tuvo a dos charros en las finales de las categorías masculina y femenina.
Enrique Goenaga, junto con su compañero Hernández Quesada, cayeron en la gran final por 6/4 6/2 ante la pareja formada por el español Jiménez Casas y el argentino Sánchez Blasco.
Por su parte, en categoría femenina, la charra Teresa Moríñigo y su compañera Fernández López también cayeron en la gran final ante Merino Saez y la lusa Nogueira.
