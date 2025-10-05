Pleno salmantino en Tercera RFEF

La quinta jornada de la Tercera RFEF acerca a la UD Santa Marta y al Club Deportivo Guijuelo al primer puesto. Los dos ganaron su partidos y Unionistas B se sumó a ellos para completar el pleno salmantino en la jornada.

Tanto los de Mario Sánchez como los de Dani Romo se ponen a dos puntos del primer puesto que tiene el Palencia CF. El Palencia Cristo Atlético (segundo) y el Atlético Mansillés (quinto) cierran la zona de playoff.

El filial de Unionistas logró la primera victoria de su historia en Tercera RFEF tras derrotar por 3-2 al Atlético Bembibre en Las Pistas. Los de Gabri de Aller se colocan décimos con seis puntos.