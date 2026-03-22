Pobre empate entre el Salamanca CF UDS y el Bergantiños

Un punto más para el Salamanca CF UDS. Los charros empataron a cero en el estadio Helmántico en un pobre partido ante el Bergantiños y siguen en la zona de playoff.

El once titular estuvo formado por Leo Mendes en portería; Parra, Pulpón, Casado y Murua en defensa; Alba, Cristeto, Aimar y Mancebo en la medular; y con Javi Delgado y Servetti en punta.

Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron prácticamente nulos. Los dos equipos se dedicaron a tener el balón en zona de seguridad, a arriesgar poco y a llegar menos al área rival.

Tan solo dos ocasiones reseñables en la primera mitad. La primera en un pase al segundo palo de Cristeto, Mancebo baja el balón con mucha calidad y dispara cruzado. Esa fue la única del Salamanca CF UDS. La única del Bergantiños llegó en un cabezazo de Darío que se marchó desviado.

La segunda mitad tuvo más ritmo por parte del Salamanca CF UDS, pero con el mismo acierto. Es decir, ninguno. Los charros tan solo tuvieron una ocasión en un disparo de Javi Delgado desde la frontal y en un remate de cabeza que se fue alto de Dani Hernández. El paso de los minutos solo corroboró un partido soso y de justo empate a cero.