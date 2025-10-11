La Policía Nacional se lleva a un seguidor del Mérida por desacato a la autoridad

Tras el primer gol de Unionistas ante el Mérida, un seguidor del equipo visitante comenzó a realizar gestos inapropiados en la grada antigua del Reina Sofía.

La Policía Nacional no tardó en reaccionar y se acercó al aficionado emeritense, que se puso agresivo y hubo un forcejeo entre ambas partes en la grada y posteriormete en la zona anexa a los vestuarios.

En el vídeo de SALAMANCA24HORAS.COM se pudo ver cómo la Policía Nacional tuvo que forcejear con dicha persona y fue expulsada del recinto para evitar males mayores, aunque por el camino hubo empujones y la caída de una de las vallas.