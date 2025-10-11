La Policía Nacional se lleva a un seguidor del Mérida por desacato a la autoridad
Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir tras el gol de Unionistas porque un aficionado visitante estaba realizando gestos inapropiados
Tras el primer gol de Unionistas ante el Mérida, un seguidor del equipo visitante comenzó a realizar gestos inapropiados en la grada antigua del Reina Sofía.
La Policía Nacional no tardó en reaccionar y se acercó al aficionado emeritense, que se puso agresivo y hubo un forcejeo entre ambas partes en la grada y posteriormete en la zona anexa a los vestuarios.
En el vídeo de SALAMANCA24HORAS.COM se pudo ver cómo la Policía Nacional tuvo que forcejear con dicha persona y fue expulsada del recinto para evitar males mayores, aunque por el camino hubo empujones y la caída de una de las vallas.
También te puede interesar
Lo último