La Ponferradina deja KO a Unionistas, que clama por el arbitraje de Francisco García

Unionistas se mete en problemas clasificatorios. Los charros cayeron por 3-1 ante la Ponferradina en El Toralín y claman por el arbitraje sufrido por Francisco García. El asturiano obvió la expulsión de Frimpong en la primera parte y señaló un más que dudoso penalti a favor de los locales con 0-0.

El once titular de Mario Simón tenía varias sorpresas. Salvi fue el meta; Olmedo, Prada, Gorjón y Farru formaron la defensa; Masllorens y Juanje fueron el doble pivote; y Jota el enganche hacia Pere Marco. En las bandas, Álvaro Gómez y Chibozo.

El duelo comenzó con pelotazos de ambos conjuntos y poco juego combinativo por abajo. Jota apareció por primera vez en el minuto 17. Y pudo ser el 0-1. El mediapunta soltó un latigazo desde dentro del área directo a la escuadra de Andrés Prieto, que se hizo gigante para meter una mano salvadora.

En el minuto 22, una extraña decisión del árbitro de no pitar falta de Pere Marco sobre Ger Novoa, acabó con el gol de Jota López. El colegiado, en mitad de las protestas y de la incertidumbre de unos y otros, acudió al monitor para señalar la falta del delantero unionista. El FVS fue protagonista en otra ocasión en la primera mitad. Frimpong, que ya tenía tarjeta, golpea con el codo a Álvaro Gómez y el capitán charro sufrió un corte en la boca. A pesar de las imágenes en el monitor, el colegiado decidió no expulsar al centrocampista local.

De ahí se pasó a la locura del final de la primera mitad. La Ponferradina se adelantaba con un gol de penalti de Borja Vázquez y, en la jugada previa al descanso, Álvaro Gómez fallaba una pena máxima que pudo dar el empate a Unionistas. Con Andrés Prieto como héroe, la Ponferradina se marchaba 1-0 al asueto.

El comienzo de la segunda mitad comenzó con cambios en los dos equipos. Mario Simón incluyó a Jan Encuentra y Serpeta por Olmedo y Masllorens. El técnico enmendó así su plan de partido inicial, aunque tampoco fue muy certero. Nada más regresar de los vestuarios, Slavy cumplía con la ley del ex y soltaba un tremendo cabezazo a las mallas de la meta defendida por Salvi. 2-0. Y el búlgaro que pedía perdón a la afición de Unionistas.

Con media hora por delante, la Ponferradina se quedaba con uno menos por una entrada de Keita sobre Salvi, que le costó la segunda amarilla al delantero berciano. A pesar de estar con diez, los locales hacían el 3-0. Frimpong roba, suelta un latigazo desde treinta metros y la pelota se cuela por la escuadra de Salvi en uno de los goles de la temporada.

Con todo perdido, Mario Simón recurrió a Carlos de la Nava y a Adam Arvelo. El '10', que apenas es visible para el técnico, metió al rival en su área con su presencia. Cargar área era el plan. Mounir reducía diferencias con un testarazo en el minuto 76. Sin embargo, el marroquí fue expulsado poco después por ponerle la mano en la cara a Koke, que fingió un golpe mayor y comenzó a dar vueltas por el suelo. El colegiado, para cerrar su película de terror, expulsó al lateral izquierdo unionista con roja directa al entender como agresión lo sucedido. Y, además, en el descuento anuló un tanto a Carlos de la Nava con el que Unionistas se hubiese metido de lleno en el partido.