La Ponferradina llegará a Salamanca tras 120 minutos en las piernas ante el Racing

La Ponferradina será el próximo rival de Unionistas en Primera RFEF. El choque tendrá lugar el próximo lunes, 8 de diciembre, a las 16 horas en le estadio Reina Sofía. Y los bercianos llegarán a Salamanca con 120 minutos en las piernas tras un exigente partido de Copa del Rey ante el Racing de Santander.

Los cántabros se llevaron la victoria en la prórroga con un gol de Aldasoro (1-2). Arana adelantaba al Racing en el minuto 68 en El Toralín y Pau Ferrer ponía la igualada solo un minuto después. En el tiempo extra, los de José Alberto López estuvieron más certeros y eliminaron al equipo de Nafti.