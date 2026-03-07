Un Pontevedra en playoff mide la fortaleza de Unionistas

Este domingo, Unionistas visitará uno de los campos donde nunca ha ganado con la firme intención de romper la racha. Pasarón recibe al equipo charro con el Pontevedra dentro de la zona de playoff. El choque dará inicio a las 17 horas.

El conjunto dirigido por Mario Simón ha sumado diez de los últimos doce puntos en juego y se encuentra en media tabla, con la intención de dar un paso más a la salvación matemática y mirar hacia arriba en el tramo final de la competición.

El Pontevedra, por su parte, cuenta con 41 puntos en el casillero y arranca la jornada en tercer puesto. Los granates cuentan en sus filas con jugadores como Montoro, Vidorreta, Yelko Pino, Brais Abelenda o Compa (que se perderá el duelo por sanción).

Unionistas no podrá contar con el lateral izquierdo Mounir por lesión ni con el centrocampista Juanma Lendínez, sancionado. Esta última situación abre el regreso a la titularidad de Jota o también a una de las peticiones en el mercado de invierno del propio Mario Simón, Masllorens.