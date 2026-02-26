El premio del gol, muy repartido en Unionistas

Treinta y cuatro goles lleva Unionistas esta temporada en Primera RFEF. Y muy repartido, si hablásemos en términos de lotería. Un total de catorce jugadores han visto puerta hasta el momento y además hay que sumar dos autogoles del equipo rival (en O Couto y en Tajonar).

El máximo goleador del equipo charro es Álvaro Gómez. El extremo charro ha marcado seis tantos esta temporada y encabeza la lista de anotadores en Unionistas.

Con cuatro tantos se encuentran Olmedo y Gastón Valles (que dejó dinero en caja y se marchó al Tenerife) y tres goles suman Hugo de Bustos y Pere Marco.

Durante la temporada, De la Nava ha visto portería en dos ocasiones, igual que Abde (traspasado al Zamora) y Juanje. Y otros seis jugadores han gritado su gol en algún momento de la campaña: Jan Encuentra, Jota, Mounir, Ramiro, Vadik y, por último, Serpeta.