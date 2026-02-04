Presentación múltiple en Unionistas para cerrar el mercado

Unionistas presentó a sus últimos cinco fichajes de una tacada. Antonio Paz estuvo presente con Salvi, Serpeta, Artola, Abde Saidi y Masllorens.

Serpeta. “Me siento muy cómodo por la banda derecha. Los primeros días han sido un poco caóticos. Los compañeros que tuve en el Yeclano me contaron cómo era el vestuario y la piña que hay y Barri me dijo que era un club humilde y que iba a estar bien aquí”.

Salvi. “Me gustaría dar las gracias a Antonio por el trabajo que ha hecho conmigo. Ha sido muy largo lo que hemos hablado y hemos pensado que no se iba a dar. Mario Simón tuvo que ver, estuvo hablando conmigo y fue muy importante. ¿Por qué no en propiedad? Han sido negociaciones duras, por nosotros estaba hecho hace quince días. Se ha dado la situación así. He venido como visitante y tengo ganas de disfrutarlo como local”

Masllorens. “Vengo con mucha ilusión. El entrenador me ha transmitido confianza, ya he jugado en esta categoría y siempre me ha tocado venir a estar campo y ahora tengo ganas de estar aquí. Yo siempre trabajo para poder aportar al equipo desde el rol que me toque”.

Artola. “Vengo jugando en muchos lados, pero yo creo que he venido para jugar en un rol más de delantero o mediapunta. Es donde me gusta jugar. Me acuerdo de jugar aquí una o dos veces cuando era artificial y he vivido la afición del campo y da gusto. Se ve que el equipo va a hacia arriba”.

Abde Saidi. “Estoy muy contento de estar en Unionistas y espero ayudar al equipo. Es una muy buena oportunidad”.