Presentada la demanda contra Unionistas por el ‘caso Hugo Parra’

El contencioso entre Hugo Parra y Unionistas de Salamanca da un paso más. Durante este martes, se ha presentado la demanda contra el club charro. La parte demandante señala que el futbolista superó las doce convocatorias y considera que el convenio colectivo de Primera RFEF debe aplicarse sobre el jugador.

Además de eso, también reclama una cantidad económica por los servicios prestados por el propio Hugo Parra como entrenador de la cantera (en este caso, como formador del Alevín B).

El caso ya se encuentra derivado al Juzgado de lo Social número 3 de Salamanca y ahora habrá que esperar para la vista entre ambas partes (en una fecha todavía no determinada).