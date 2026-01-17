El presente y el futuro del atletismo de Castilla y León mide fuerzas en Salamanca

La pista cubierta Carlos Gil Pérez volvió a vibrar con la acción de más de trescientos atletas de toda Castilla y León. Durante todo el fin de semana se disputan ocho controles y campeonatos autonómicos: desde los Máster a los sub14, pasando por absolutos, sub-23, sub-20 o sub-16, para la disputa de pruebas como los 400 metros vallas, 300 metros, 1.000 metros, competiciones de anillo, concursos o pruebas combinadas.

La acción comenzó este sábado a las dos de la tarde con los saltos con pértiga y la longitud en categoría sub23 y absoluta y terminó con la prueba de 800 metros lisos en pruebas combinadas.

Campeonato Autonómico de atletismo en Pista Cubierta | Mateo G.J.

Para los atletas absolutos de Castilla y León hubo un control autonómico, para las pruebas de anillo y concursos, donde se contó con más de 110 inscritos. Entre todos ellos, nombres propios como Fabio Raposo (Briviesca, Víctor Bahamonde (UBU), David Vicente (At. Salamanca), Nora Suárez y Olga Guerra (Univ. León), en los 200 metros; Alejandro González (At. Salamanca) o Andrea Jiménez (Univ. León), en los 400; Alvaro Monfort o Alicia Recio, en los 800; Alejandro Hernández (At. Salamanca) y Sandra San Miguel (Image FDR), en los 1.500; Daniel Sanz (VinoToro CRural) o Elisabeth Giaquinta (At. Soria), en los 3.000; Pablo García (CA Valladolid) o Celia Gento (Puentecillas), en la longitud; Sergio Sánchez (At. Salamanca) o Paola Peña (UBU), en el triple salto; y Lucía Bastida (Image FDR), en la altura.