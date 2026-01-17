El presente y el futuro del atletismo de Castilla y León mide fuerzas en Salamanca
Más de trescientos atletas se dieron cita durante el fin de semana en la pista cubierta Carlos Gil Pérez
La pista cubierta Carlos Gil Pérez volvió a vibrar con la acción de más de trescientos atletas de toda Castilla y León. Durante todo el fin de semana se disputan ocho controles y campeonatos autonómicos: desde los Máster a los sub14, pasando por absolutos, sub-23, sub-20 o sub-16, para la disputa de pruebas como los 400 metros vallas, 300 metros, 1.000 metros, competiciones de anillo, concursos o pruebas combinadas.
La acción comenzó este sábado a las dos de la tarde con los saltos con pértiga y la longitud en categoría sub23 y absoluta y terminó con la prueba de 800 metros lisos en pruebas combinadas.
Para los atletas absolutos de Castilla y León hubo un control autonómico, para las pruebas de anillo y concursos, donde se contó con más de 110 inscritos. Entre todos ellos, nombres propios como Fabio Raposo (Briviesca, Víctor Bahamonde (UBU), David Vicente (At. Salamanca), Nora Suárez y Olga Guerra (Univ. León), en los 200 metros; Alejandro González (At. Salamanca) o Andrea Jiménez (Univ. León), en los 400; Alvaro Monfort o Alicia Recio, en los 800; Alejandro Hernández (At. Salamanca) y Sandra San Miguel (Image FDR), en los 1.500; Daniel Sanz (VinoToro CRural) o Elisabeth Giaquinta (At. Soria), en los 3.000; Pablo García (CA Valladolid) o Celia Gento (Puentecillas), en la longitud; Sergio Sánchez (At. Salamanca) o Paola Peña (UBU), en el triple salto; y Lucía Bastida (Image FDR), en la altura.
