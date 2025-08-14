Primer amistoso para el Salamanca Fútbol Sala

El Salamanca Fútbol Sala jugará su primer partido de pretemporada este mismo jueves. A partir de las ocho y media de la tarde, los charros se verán las caras con el Villaquilambre Futsal en Vitigudino.

Y es que varios jugadores del equipo salmantino, como Dani Chino o Cristian Bernal, son oriundos de esta localidad salmantina que posee gran tradición al fútbol sala.

La entrada será completamente gratuita y el choque servirá para ver las primeras evoluciones del equipo dirigido por Chema Sánchez.