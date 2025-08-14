Primer amistoso para el Salamanca Fútbol Sala
El equipo charro se verá las caras con el Villaquilambre Futsal en Vitigudino
El Salamanca Fútbol Sala jugará su primer partido de pretemporada este mismo jueves. A partir de las ocho y media de la tarde, los charros se verán las caras con el Villaquilambre Futsal en Vitigudino.
Y es que varios jugadores del equipo salmantino, como Dani Chino o Cristian Bernal, son oriundos de esta localidad salmantina que posee gran tradición al fútbol sala.
La entrada será completamente gratuita y el choque servirá para ver las primeras evoluciones del equipo dirigido por Chema Sánchez.
