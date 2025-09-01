El primer entrenamiento del Perfumerías Avenida Xoborg abre la pretemporada

El Perfumerías Avenida Xoborg inicia su pretemporada de Tercera FEB este lunes 1 de septiembre, con el primer entrenamiento programado en el Anexo Würzburg Silvia Domínguez a las 11:50 horas, tras la conclusión del entrenamiento del equipo femenino.

El acto permitirá a quienes lo deseen acudir instantes antes del inicio, donde el entrenador Jesús Gutiérrez ofrecerá declaraciones previas a la temporada en formato de “canutazo”. Posteriormente, se podrá tomar fotografías e imágenes del entrenamiento.

En la sesión participarán seis jugadores de la primera plantilla —Aco McCarthy, Albert Garrido, Álvaro Sánchez Ollero, Rodrigo Choithramani, Salva Hernández y Ryan Peters— junto a integrantes de la Academia y del equipo vinculado de la USAL.

Con este primer contacto sobre la pista, Perfumerías Avenida Xoborg arranca oficialmente la preparación de su proyecto en Tercera FEB, combinando experiencia de la plantilla principal y juventud de sus equipos formativos.