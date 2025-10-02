Primer fin de semana de competición para los equipos del Salamanca Rugby Club

Tras el aplazamiento de la primera jornada de la LigASISA de Castilla y León sénior masculino, y el primer Festival de Escuelas de Rugby del fin de semana pasado en Burgos, este sábado comienza la liga para los equipos M16, M18, femenino y sénior masculino.

La segunda jornada de la LigASISA masculina se disputará el sábado, a las 17:00h en La Aldehuela, entre el Salamanca Rugby y Rugby Arroyo. Los pupilos de Pedro de Castro afrontan una temporada muy complicada por la necesidad de reestructurar la plantilla, por la gran cantidad de bajas de este año, con chicos recién ascendidos de categorías inferiores y jugadores sin experiencia. Este primer partido de la temporada será frente a un equipo, el vallisoletano, que no logró ninguna victoria la temporada pasada, y puede ser una buena piedra de toque para la capacidad competitiva de los salmantinos.

El mismo sábado, pero a las 15:00h, debuta, también en La Aldehuela, el equipo femenino, que recibe al León Rugby en lo que supone el debut de ambos equipos, esta temporada, en la segunda división regional femenina de Castilla y León. En este caso, el objetivo es seguir consolidando el proyecto del rugby femenino en Salamanca, que empieza a recoger los frutos de varios años de trabajo en la cantera. En cuanto a la Escuela los equipos M16 y M18 se desplazan hasta Burgos para disputar la primera jornada de la liga regional de sus categorías frente a Aparejadores Burgos. Los partidos serán a las 12:30 y 13:45 horas. Ambos equipos se enfrentarán a rivales parejos en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.