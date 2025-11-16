Primera edición de la Carrera Popular Almenara de Tormes – Enusa

Primera edición de la carrera popular de Almenara de Tormes - Enusa. Dani Sanz Sanfructuoso y Verónica Sánchez estrenaron el palmarés y se subieron a lo más alto del cajón en una cita que tuvo carrera absoluta y también pruebas menores.

La cita absoluta contó con un recorrido de 9,3 kilómetros. El más rápido en cubrirlo fue Dani Sanz Sanfructuoso (que milita en Atletismo La Bañeza) con un tiempo de 31:52. Junto a él estuvieron en el cajón masculino Alberto Bravo y Jorge Nieto.

En categoría femenina, Verónica Sánchez Romero fue la vencedora con un tiempo de 38:01. En el podio la escoltaron Casty García y Silvia Hernández.

Todos los participantes recibieron una gran bolsa del corredor, con camiseta conmemorativa incluida. El organizador, también puso a disposición de los participantes, una comida a base de “patatas meneás”.