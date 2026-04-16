Primera edición de Laser Run en Salamanca
El parque de La Alamedilla alberga el sábado por la mañana el debut de esta modalidad
La Escuela de Triatlón Salmantina organiza la primera edición del ‘Láser Run Ciudad de Salamanca’, con la coloración del Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León.
La cita tendrá lugar el sábado por la mañana, de 10 a 14:30 horas, en el parque de La Alamedilla. Los primeros en participar serán los U19, junior y senior y se cerrará con una prueba de Juegos Escolares.
Laser Run es una prueba de Pentatlón Moderno que combina una carrera de tres mil metros con el tiro deportivo con pistola láser.
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