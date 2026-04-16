Primera edición de Laser Run en Salamanca

La Escuela de Triatlón Salmantina organiza la primera edición del ‘Láser Run Ciudad de Salamanca’, con la coloración del Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León.

La cita tendrá lugar el sábado por la mañana, de 10 a 14:30 horas, en el parque de La Alamedilla. Los primeros en participar serán los U19, junior y senior y se cerrará con una prueba de Juegos Escolares.

Laser Run es una prueba de Pentatlón Moderno que combina una carrera de tres mil metros con el tiro deportivo con pistola láser.