La primera entrevista de Miguel Ampuero: “¿El objetivo de Unionistas tiene que ser siempre salvarse?”

Miguel Ampuero es el único candidato a la presidencia de Unionistas y, en unas semanas, será el cuarto presidente del club. El propio Ampuero deja claras sus líneas de acción a corto y medio plazo en Unionistas y quiere organizar internamente el club. Además, deja claro que la planificación debe anticiparse y también pone en duda la continuidad de David Alonso Mata como director general.

Para quien no le conozca, ¿quién es Miguel Ampuero? “Soy un chico de Ciudad Real que se mudó a Salamanca de pequeño, fui a ver un partido de la Unión y me hice abonado. Cuando más estaba disfrutando de la UDS, con 16 años, nos la quitan. Me quedo con ese resentimiento y fui a la primera reunión de Unionistas. Soy ingeniero informático y trabajo con muchos datos, tomo muchas decisiones a través de los datos. Soy una persona muy tranquila”.

¿Por qué da el paso para ser presidente de Unionistas? “Por responsabilidad. Vivo en Madrid y no puedo estar todos los días en Salamanca, pero por haber estado en primera o segunda línea de batalla con Sandoval o con Pescador, quizá sea el candidato más preparado y así me lo hicieron ver mis compañeros”.

¿Es un proyecto continuista o disruptivo respecto al de Pescador? “(Se ríe) Es una pregunta… no sé. En ciertos aspectos podemos ser continuistas porque algunos estábamos en la pasada candidatura, pero no podemos seguir haciendo lo mismo. Somos el mismo grupo humano, pero si seguimos haciendo lo mismo, el resto de clubes nos va a adelantar. Y ahí somos disruptivos. Hay que crecer”.

Tiene dos caras nuevas en su directiva, ¿qué le aportarán Andrés Martín y Adrián Diarte? “Van a aportar renovación en la directiva. Un buen líder tiene que rodearse de opiniones diferentes. Andrés trabaja en la parte legal y Adrián nos trae juventud y su visión y conocimiento en el mundo de la informática”.

¿En qué tiene que mejorar el club de forma inmediata? “Internamente, en organización. Somos ya un monstruo de empresa con muchos empleos y tenemos que trabajar de forma coordinada. Tenemos que trabajar fútbol base y primer equipo de la mano. Y, en tercer lugar, tenemos que seguir luchando para que las instalaciones estén a un mejor nivel. Y también, lo más importante, traer una persona de comunicación”.

¿Y cómo pretende conseguirlo? “Estamos trabajando, a nivel de organización, con Luis y conmigo al frente una auditoría sobre los trabajos, competencia y flujos de información que tenemos. Ahora hay que ponerle orden y ponerle un plan de optimización. Nos gustaría renovar a Antonio Paz y también trabajar con Garcy para el plan del año que viene. El diseño de la plantilla del primer equipo, tiene que ir concorde de las necesidades de la cantera. Unionistas es un club que ha pasado de estar en Provincial a estar en una liga profesional y en el mundo empresa, estos crecimientos tan rápidos pueden generar problemas. Faltaba la cabeza visible de un director general. A Luis y a mí nos ha servido para ver que había ineficacia y ahora hay que actuar. Nos falta la pieza de comunicación”.

¿Le apena ver cómo se han pasado de 4.000 espectadores de media a tan solo 3.000 esta temporada? “No es agradable. Al final, el año pasado desgastaron mucho los últimos meses. Tenemos que mejorar la conexión socios-asistencia. Hay que saber qué ha pasado. Lo deportivo cuenta y cuando un equipo juega por objetivos ilusionante, ayuda. También hay que analizar los horarios. Es una cosa que me gustaría mejorar”.

¿Considera que Unionistas ha estado demasiado enfocado a solo el primer equipo? “Creo que sí. La pregunta es si era lo adecuado o no. Quien genera a día de hoy más ingresos, es el primer equipo. Apostar por el primer equipo, como club, no lo he visto mal para estabilizarnos en Primera RFEF. En cantera, con pocos medios, hemos subido a División de Honor y a Tercera RFEF. Una de las cosas que queremos ver, qué se puede quitar de la plantilla del primer equipo para poder invertir en toros aspectos que nos hagan aumentar la visión de marca del club”.

Tiene una de las mejores de Castilla y León y apenas ha recibido ayuda del club en estos años. ¿Cómo ayudará a la base? “Esto es como se quiera ver, sí que la cantera recibe ayudas del club. La cantera de Unionistas no genera lo que gasta. Dentro de mis seis años como directivo, he tenido la oportunidad de viajar con Torrens con el primer equipo y hay carencias. Los formadores de Unionistas hacen milagros con pocos medios. Si ves todas las áreas del club, en todas hay que invertir más. Por eso hay que buscar la eficiencia para reducir gastos inoperativos. La cantera es visión de ciudad, provincia y región. Tenemos muchos niños y esperamos que muchas niñas que van defendiendo en sus colegios el escudo de Unionistas. Hay que hacer una planificación conjunta y luego ver dónde puede haber un retorno de inversión”.

Una de sus premisas fue continuar con el Plan Director. “Tom es la persona que trabaja mano a mano con el Ayuntamiento. En cuanto sea presidente, me gustaría continuar el trabajo con el Ayuntamiento y el Plan Director me parece realista. Personalmente, me gustaría trabajar por y para Salamanca. Damos un retorno a la ciudad y queremos trabajar para que ese retorno sea la instalación de todos los salmantinos”.

¿Por qué como vicepresidente no alzó la voz cuando, de forma unipersonal, otra persona tomó una decisión opuesta a lo que estaba marcado por club y Ayuntamiento no levantó la voz? “A veces se toman decisiones para intentar mejorar el club, pero haber hecho una propuesta paralela y diferente… con el tiempo pasado, se podía haber hecho de otra forma. Si el club consigue por sus propios medios, otra propuesta… Lo fundamental es el Plan Director”.

¿Seguirá David Alonso Mata como director general de Unionistas? “Es una conversación que queremos tener con él. Cuando estemos en la directiva, David es un candidato que viene de la mano de Roberto Pescador. Creemos en la figura del director general. En cuanto a David, se le han puesto objetivos internos que habrá que hacer balance. Y tampoco sabemos si querrá seguir”.

No suena muy convincente… “Yo soy una persona de datos y no se puede renovar por feeling. Las notas del curso no están puestas”.

Antonio Paz tiene plaza fija como director deportivo. “Estamos muy contentos por él y la renovación estará condicionada a más de un año. Queremos dar estabilidad y dar un plan de trabajo”.

¿Será usted un presidente que le guste hablar de jugadores y opinar en cuestiones tácticas? “No porque no sé. De hecho, lo poco que he hablado con Antonio Paz es apoyarle en su trabajo. No es mi área”.

Uno de los hándicaps más evidentes de la temporada actual fue empezar a planificar a finales del mes de mayo. ¿Es la mejor fórmula? “No. Y por eso yo ya he intentado adelantar conversaciones con Antonio Paz para que empiece a trabajar cuanto antes”.

¿Qué piezas nuevas quiere incorporar al organigrama del club? “De momento, la figura de un jefe de comunicación. Es necesario. Eso conforma las piezas básicas. A partir de ahí, vamos con un presupuesto más ajustado y cada día tenemos más nóminas fijas. Queremos que este primer año hagamos un presupuesto para seguir creciendo. También nos gustaría profesionalizar más el área de dirección deportiva”.

¿Qué le falta a Unionistas para acabar de enganchar al aficionado neutral en Salamanca? “Es una buena pregunta. Es complicado. Hay tres variantes: gentes que es de un equipo, de otro equipo y gente que no es de ninguno de los dos. Hay que mantener tener una comunicación más abierta y demostrar a los salmantinos que tenemos fútbol interesante, tener más colaboración con empresas locales y colegios. Y también pasa por la cantera, porque son muchísimos niños y espero que niñas”.

¿El objetivo de Unionistas es salvarse en Primera RFEF? “Creo que sí. Pero tampoco ser conformista. El equipo me está gustado porque van a luchar cada balón y cada jugada sin obsesionarse. ¿El objetivo de Unionistas tiene que ser siempre salvarse? Yo creo que ahí tenemos que crecer”.

¿Dónde quiere que esté Unionistas al término de los tres años de su legislatura? “Me gustaría que sea un club independiente en la gestión el día a día de la directiva, que solo seamos un órgano regulador porque el club anda solo. Hay una dependencia de la Junta Directiva”.