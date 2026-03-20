Primera jornada de Deporte Adaptado en Salamanca
La cita tendrá lugar el martes 24 de marzo con el objetivo de visibilizar experiencias de deportistas con discapacidad
El próximo martes, 24 de marzo, se llevará a cabo la primera jornada de Deporte Adaptado en Salamanca en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física y/o Sensorial (CRMF) del Imserso Salamanca (Avenida Villamayor, 79–85). El horario será de 9:45 a 13:00 h y de 17:30 a 19:30 h.
Las jornadas están organizadas por ADAS, ASPACE, ALCER, AVIVA y CRMF Salamanca y tienen como objetivo promover el deporte adaptado como herramienta de inclusión social, visibilizar experiencias de deportistas con discapacidad y fomentar la colaboración entre entidades, clubes deportivos y profesionales.
El programa incluye ponencias, mesas de debate, testimonios de deportistas y actividades deportivas adaptadas, generando un espacio de encuentro y reflexión en torno al deporte inclusivo.
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