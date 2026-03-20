El próximo martes, 24 de marzo, se llevará a cabo la primera jornada de Deporte Adaptado en Salamanca en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física y/o Sensorial (CRMF) del Imserso Salamanca (Avenida Villamayor, 79–85). El horario será de 9:45 a 13:00 h y de 17:30 a 19:30 h.

Las jornadas están organizadas por ADAS, ASPACE, ALCER, AVIVA y CRMF Salamanca y tienen como objetivo promover el deporte adaptado como herramienta de inclusión social, visibilizar experiencias de deportistas con discapacidad y fomentar la colaboración entre entidades, clubes deportivos y profesionales.

El programa incluye ponencias, mesas de debate, testimonios de deportistas y actividades deportivas adaptadas, generando un espacio de encuentro y reflexión en torno al deporte inclusivo.