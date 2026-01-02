La Primera RFEF se fija en Gastón Valles: su cláusula de salida es menor a 15.000 euros

Varios equipos de Primera RFEF tienen en su punto de mira a Gastón Valles. El delantero lleva 536 minutos con Unionistas y ha marcado cuatro tantos. El uruguayo es el ‘9’ titular de Mario Simón ha visto puerta ante el Talavera, el Real Madrid Castilla, la Ponferradina y el Cacereño.

Esta situación ha hecho que los clubes de Primera RFEF hayan puesto sus ojos en él. No es para menos, puesto que Gastón Valles es un futbolista con minutos en Segunda División en el Espanyol y el Cartagena y llegó a Unionistas tras una lesión.

El director deportivo del club, Antonio Paz, desvelaba en la presentación de Gastón Valles que había una cláusula de salida en el mercado invernal. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, esa cláusula de salida es menor a 15.000 euros.