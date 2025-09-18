Primera toma de contacto de Mario Simón con sus jugadores de Unionistas

El entrenador madrileño se vistió de corto en el anexo al Reina Sofía para comenzar a preparar el choque ante el Real Avilés

No hay tiempo que perder en Unionistas. El club charro comenzó la temporada con tres derrotas seguidas y es el colista de la Primera RFEF. Mario Simón firmaba en la noche del miércoles como nuevo técnico y este mismo jueves dirigió la primera sesión de trabajo en los anexos al Reina Sofía.

Será una semana corta pero intensa para el nuevo entrenador, que debutará el domingo (20:30 horas) ante el Real Avilés en Salamanca. Y tendrá que hacerlo con la necesidad de sumar los primeros puntos en el casillero charro.

El entrenador, de 44 años, ha llegado acompañado de dos asistentes: Ángel David Fernández-Hijicos y Borja Gómez.

