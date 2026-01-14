Primera vuelta de sobresaliente para el Guijuelo y el Santa Marta

El final de la primera vuelta del grupo octavo de Tercera RFEF deja a dos equipos charros en una excelente posición. El Club Deportivo Guijuelo y la UD Santa Marta cuentan con un sobresaliente en el ecuador del curso.

El conjunto chacinero marcha colíder con 38 puntos. Los de Dani Romo han ganado 11 partidos, han empatado 5 y han caído en una ocasión. Además, han marcado 24 goles y solo han recibido 10. Las incorporaciones de Fassani y Tresgallo dejan claro que el objetivo es pelear por el ascenso directo a Segunda RFEF.

Por su parte, la UD Santa Marta marcha en cuarta posición con 35 puntos. El equipo dirigido por Mario Sánchez ha ganado once partidos, ha empatado en dos ocasiones y ha caído en cuatro partidos. Los tormesinos son el equipo más goleador del grupo con 30 dianas y ha encajado gol en catorce ocasiones.