Las primeras pinceladas de Magarity con Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida ha esperado durante meses la recuperación de Magarity. No en vano, era el fichaje estrella del mercado veraniego. La sueca ha trabajado en silencio y ahora, poco a poco, aparece en la pista para dejar sus primeras pinceladas.

“Ha sido extremadamente desafiante el proceso de mi lesión, mi cirugía y mi rehabilitación. Estaba muy devastada de que sucediera, en el momento en el que sucedió y tuve tanta suerte de venir aquí y trabajar con Ángel y Ester… estoy muy agradecida, pusieron mucha confianza en mí”, expresa Magarity a través de las redes sociales del club charro.

Todavía sin estar al 100%, Magarity anotó diez puntos en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez ante CB Jairis. La sueca anotó cuatro de los siete lanzamientos de dos que intentó y convirtió los dos tiros libres que lanzó. Además, dio una asistencia en los dieciséis minutos que jugó.

“Una vez que puse un pie en la pista, dejas que tus instintos tomen el control y te sientes como una jugadora de baloncesto nuevamente. Pero había algo de nervios porque había pasado mucho tiempo desde mi último partido”, admite una ilusionada Magarity.

Ahora, la sueca quiere seguir ganando confianza en la pista, ritmo de juego y ser importante para ayudar a sus compañeras en el tramo final de la temporada.