Primeros entrenamientos en el CB Carbajosa

El Club Baloncesto Carbajosa se pone en marcha a partir de este lunes día 18 con los entrenamientos de pretemporada para todas las categorías.

Los más de 170 guerreros naranja conforman un proyecto lleno de ilusión, siendo ademásuna de las canteras más importantes tanto de la provincia de Salamanca como de toda Castilla y León.

Fruto de este trabajo este año uno de los equipos infantiles femeninos jugará la fase de ascenso a la más alta categoría de la competición de nuestra comunidad.

Las inscripciones siguen abiertas para todos aquellos nuevos guerreros que quieran formar parte de la familia del baloncesto carbajoseño.