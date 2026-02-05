Primeros trabajos para la instalación de las oficinas de cantera de Unionistas

Máquinas preparando el terreno para la instalación de las oficinas de cantera de Unionistas

Las oficinas de la cantera de Unionistas serán una realidad en los próximas semanas. De momento, tal y como ha podido comprobar SALAMANCA24HORAS.COM, este jueves han comenzado los primeros trabajos para instalarlas.

La maquinaría ya se encuentra en la zona para adecentar la superficie y, posteriormente, se procederá a la instalación.

Esta nueva mejora se trata de un viejo anhelo de la cantera del club y ayudará en la organización del día a día de la base.