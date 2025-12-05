Más problemas en la defensa de Unionistas: Álvaro Santiago, al margen

Si la defensa de Unionistas ya tenía dos bajas seguras (Farru y Jan Encuentra) para medirse a la Ponferradina, se unirá con casi total probabilidad Álvaro Santiago. El espigado zaguero sufre un dolor en su pierna desde el entrenamiento del jueves y se ha ejercitado en solitario durante la mañana de este viernes. En el club son pesimistas con su situación.

Ahora, la mirada se centra en dos futbolistas: el capitán Ramiro Mayor y el lateral izquierdo Raúl Prada. Ambos llevan más de un mes fuera del equipo y se han reincorporado esta semana. Prada, que sufre una ciática, entrena con el grupo pero su situación es límite y, si juega, sería con riesgo de recaída. Ramiro Mayor, que sufrió un esguince, tampoco cuenta con ritmo aunque podría ser de la partida debido a la situación de la zaga.

Entrenamiento de Unionistas 5/12/2025

En estos momentos, solo dos defensas están 'sanos y salvos' en Unionistas. El lateral derecho Olmedo y el central Gorjón tienen plaza fija en el duelo ante la Ponferradina. Mario Simón, que cruza los dedos para evitar más contratiempos, tendrá que buscar soluciones de última hora para parar el ataque berciano.

Debido a todas estas bajas, varios canteranos estuvieron presentes en el entrenamiento del primer equipo: el portero del filial Gonzalo o los jugadores del juvenil Eloy, Rodri o Nico Rincón.