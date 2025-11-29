Más problemas en la defensa de Unionistas: Farru y Encuentra se pierden el choque ante la Ponferradina

Unionistas tendrá que levantarse durante la semana del duro golpe ante el Ourense. Los charros ganaban en el minuto 98 por 2-3 en O Couto y acabaron perdiendo con dos tantos seguidos del equipo de Dani Llácer.

A la pérdida de los tres puntos también se unirá la de dos baluartes defensivos para el duelo ante la Ponferradina del lunes 8 de diciembre. Farru y Jan Encuentra tendrán que cumplir un partido de sanción.

El lateral fue expulsado por doble cartulina en el minuto 85 después de cometer el penalti que significó el 2-2 y el central vio la tarjeta en el tiempo de descuento. Esa tarjeta hace que Farru llegue a la quinta amarilla de la temporada y tenga que cumplir un partido de sanción.

Por lo tanto, Mario Simón solo contará con tres efectivos disponibles en la retaguardia para el choque (Olmedo, Gorjón y Álvaro Santiago) y está a la espera de ver las evoluciones de Ramiro Mayor y Raúl Prada, que llevan más de un mes fuera del equipo por lesión.