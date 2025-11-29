Más problemas en la defensa de Unionistas: Farru y Encuentra se pierden el choque ante la Ponferradina
El central vio la quinta amarilla en el descuento del choque y el lateral fue expulsado en el minuto 85 por doble cartulina
Unionistas tendrá que levantarse durante la semana del duro golpe ante el Ourense. Los charros ganaban en el minuto 98 por 2-3 en O Couto y acabaron perdiendo con dos tantos seguidos del equipo de Dani Llácer.
A la pérdida de los tres puntos también se unirá la de dos baluartes defensivos para el duelo ante la Ponferradina del lunes 8 de diciembre. Farru y Jan Encuentra tendrán que cumplir un partido de sanción.
El lateral fue expulsado por doble cartulina en el minuto 85 después de cometer el penalti que significó el 2-2 y el central vio la tarjeta en el tiempo de descuento. Esa tarjeta hace que Farru llegue a la quinta amarilla de la temporada y tenga que cumplir un partido de sanción.
Por lo tanto, Mario Simón solo contará con tres efectivos disponibles en la retaguardia para el choque (Olmedo, Gorjón y Álvaro Santiago) y está a la espera de ver las evoluciones de Ramiro Mayor y Raúl Prada, que llevan más de un mes fuera del equipo por lesión.
También te puede interesar
Lo último