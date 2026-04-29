Problemas de impagos impiden la utilización de los videomarcadores en el Reina Sofía

Mosqueo total en Unionistas. Según explican desde el club charro a SALAMANCA24HORAS.COM, no se ha podido poner en funcionamiento los videomarcadores en los últimos encuentros debidos a una serie de impagos de la empresa que hace enlace entre Unionistas y a la empresa encargada de poner en marcha los videomarcadores.

En Unionistas indican una y otra vez que los pagos correspondientes a la empresa enlace están realizados en tiempo y forma y que es esta empresa la que no envía el dinero a la empresa de las pantallas, que se encuentra también muy molesta y no se desplaza desde León hasta Salamanca para realizar el trabajo.

El club charro, que expresó el pasado sábado que no funcionaban los videomarcadores por motivos ajenos a la entidad, no ha explicado la situación a sus socios y ha mostrado una falta de transparencia inusual en su política de comunicación.