Problemas con el marcador: veinte minutos de retraso en el Perfumerías Avenida - Ferrol

Problemas en el marcador del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez

El encuentro entre Perfumerías Avenida y Baxi Ferrol de Liga Femenina comenzó con veinte minutos de retraso por problemas en uno de los marcadores de canasta en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

No es la primera vez que sucede. De hecho, en el choque del pasado jueves de Eurocup ante Emlak Konut, el partido estuvo parado unos minutos por problemas en dicha canasta.

Finalmente, y gracias a varios trabajadores de Perfumerías Avenida, el problema pudo solucionarse y el partido comenzó con veinte minutos de retraso.