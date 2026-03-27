Prohibido fallar para el Salamanca CF UDS

“Quedan seis jornadas y cada punto es oro”, expresaba Jorge García en la previa del partido. El Salamanca CF UDS no puede fallar si quiere seguir en los puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. Los charros visitan este sábado, a las 18 horas, el Nuevo Ganzábal para enfrentarse a la UP Langreo.

Mancebo y Lara son bajas en la medular salmantina y Leo Mendes, que iba a marcharse con su selección, se ha quedado en Salamanca por problemas con el visado.

El Langreo, además de sus problemas económicos, está en puestos de descenso. Los asturianos tienen los mismos puntos que el Rayo Cantabria (fuera de la zona de descenso) y que la SD Sarriana (en playout) y agotan una de sus últimas balas para salvarse.