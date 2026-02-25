El próximo objetivo de Unionistas: hacer cantera de equipos femeninos

Las jugadoras de Unionistas celebran una victoria en el anexo al Reina Sofía

Unionistas buscará crecer la próxima temporada en su estructura del equipo femenino. Ya no solo con el más que posible ascenso a Tercera RFEF. Ahora, tal y como adelanta SALAMANCA24HORAS.COM, el club se enfoca en sacar su primer equipo femenino en cantera.

La opción que está barajando Unionistas es crear un equipo cadete-juvenil para captar potenciales jugadoras del primer equipo y también valora de forma muy positiva intentar sacar un equipo infantil.

Desde Unionistas consideran que este sería un paso muy importante para poder crecer en la sección femenina e ir dotando de estabilidad al club blanquinegro a medio plazo.