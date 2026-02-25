El próximo objetivo de Unionistas: hacer cantera de equipos femeninos
El club quiere sacar la próxima temporada un equipo cadete-juvenil y también plantea la opción del infantil
Unionistas buscará crecer la próxima temporada en su estructura del equipo femenino. Ya no solo con el más que posible ascenso a Tercera RFEF. Ahora, tal y como adelanta SALAMANCA24HORAS.COM, el club se enfoca en sacar su primer equipo femenino en cantera.
La opción que está barajando Unionistas es crear un equipo cadete-juvenil para captar potenciales jugadoras del primer equipo y también valora de forma muy positiva intentar sacar un equipo infantil.
Desde Unionistas consideran que este sería un paso muy importante para poder crecer en la sección femenina e ir dotando de estabilidad al club blanquinegro a medio plazo.
También te puede interesar
Lo último