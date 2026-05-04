El proyecto de La Liga que se da cita en Salamanca a través de la UDS

Durante el mes de abril y este mayo, una serie de talleres a cargo de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) y la Fundación La Liga se han dado cita para favorecer la reminiscencia en personas mayores. Un proyecto que se ha realizado y realizará en diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Gijón, Bilbao, Logroño, La Línea de la Concepción, Castellón de la Plana, Alboraya, Las Rozas, San Sebastián, Beasain, Valencia, Pamplona, Molina de Segura, Palma de Mallorca u Oviedo, y por supuesto en Salamanca.

Entre los meses de marzo y septiembre, en el conjunto nacional se han beneficiado de este taller un total de 373 personas, en unas jornadas destinadas a estimular y recuperar aquellos recuerdos asociados a la infancia, la juventud y la madurez a través del fútbol. En ese primer ciclo de la temporada, leyendas como Luiz Pereira, Jose Luis Gilabert, Diego Álvarez, Ibon Amutxastegi, Andoni Goikoetxea, Daniel Ruiz Bazán, Antonio López Alfaro o Juan Ignacio Rodriguez han visitados a personas de la tercera edad en residencias para mayores.

En la presentación de este prometedor proyecto, Juan Mari Zorriqueta, presidente de honor de la FEAFV, expuso que “este proyecto no sólo refuerza nuestra relación institucional, sino que también pone en valor el trabajo conjunto de profesionales comprometidos con una labor profundamente humana. Por otro lado, Olga de la Fuente, directora de la Fundación La Liga, ha asegurado que “este programa sigue demostrando, temporada tras temporada, el enorme poder del fútbol como herramienta social”.

En la capital del Tormes, como no podía ser de otra forma, la Unión Deportiva Salamanca ha sido el elemento que ha guiado en estos talleres de reminiscencia, con el himno sonando en una de las habitaciones de la residencia para mayores y recordando esos bonitos tiempos de la UDS en el Helmántico, un proyecto que se ha llevado a cabo, además, por los veteranos de la propia entidad deportiva.