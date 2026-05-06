Publicadas las subvenciones del Programa Cantera para clubes de Castilla y León

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria de subvenciones del Programa Cantera, dotada con 1,2 millones de euros, destinada a apoyar la actividad deportiva de los clubes de la Comunidad.

Estas ayudas están dirigidas a clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas con equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional, así como a entidades de deporte adaptado que participen en Campeonatos de España. El objetivo principal es reforzar el deporte base, premiando especialmente a aquellos clubes con una estructura sólida de cantera y un mayor número de deportistas en formación.

La convocatoria mantiene además el criterio de valorar los resultados deportivos y la presencia en las máximas categorías, incentivando a los clubes cuyos primeros equipos estén integrados en gran medida por jugadores formados en sus propias canteras.

En la edición anterior, correspondiente a 2025, se beneficiaron un total de 147 entidades, entre ellas 128 clubes deportivos, 11 de deporte adaptado y 8 sociedades anónimas deportivas. Precisamente, esta nueva convocatoria reserva una partida específica para el deporte adaptado, con el fin de fomentar su integración y normalización en Castilla y León.

El plazo de solicitud será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el BOCYL y deberá realizarse exclusivamente de forma electrónica a través de la plataforma Tramita Castilla y León. Las actividades subvencionables deberán haberse desarrollado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, y justificarse antes del 29 de enero de 2027.

Entre los gastos que podrán financiarse se incluyen los relacionados con personal técnico, desplazamientos, alojamiento y manutención de los participantes, así como la adquisición de material deportivo, licencias y cánones.