Puntazo para el Salamanca FS después de un peligroso viaje

El Salamanca Fútbol Sala tuvo que realizar un peligroso viaje hasta tierras gallegas. Y tuvo el premio de un punto ante O Esteo FS en un duelo de zona alta (5-5).

Los charros comenzaron muy fuertes el partido y se pusieron 0-2 en el tanteador. O Esteo FS redujo distancias y Yayo apareció para el 1-3. Ahí llegaron los peores minutos de los salmantinos y los gallegos se colocaron 5-3. Pero con todo en contra, Isma y Cristian Bernal vieron portería para establecer el 5-5 definitivo.

El encuentro entre el Albense FS y Vilalba FS no se disputó. Los visitantes no se presentaron en la villa ducal y alegan en sus redes sociales que pidieron el aplazamiento de choque por el estado de las carreteras. El colegiado levantó acta del partido y dio el 3-0 para los locales por incomparecencia del Vilalba FS.