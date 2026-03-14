Un punto más para el BM Salamanca

Gran punto del Balonmano Salamanca en la pista del BM Covadonga. Los charros empataron a 33 goles en un duelo muy competido y con mucha emoción durante los sesenta minutos.

La primera parte fue del equipo de Martín Rechimón, que se encontró muy cómodo en ataque y consiguió veinte tantos. Al descanso, cuatro goles de ventaja para el BM Salamanca (16-20).

En la segunda mitad, los locales fueron creciendo en el encuentro y recortando la ventaja salmantina. Aun así, los charros gozaron del lanzamiento final con el tiempo cumplido, pero no pudo superar la barrera del BM Covadonga.

Álvaro Carretero marcó nueve goles para el BM Salamanca y Sergio Nicolás de la Cruz aportó otros siete.