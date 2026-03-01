Un punto más para el Ciudad Rodrigo en la Regional de Aficionados
En la jornada del sábado, el filial del Salamanca CF UDS le ganó el duelo en el liderato al Betis y el Béjar Industrial empató a cero
La jornada del sábado en el grupo B de la Regional de Aficionados tuvo dos partidos con representante charro (la victoria del Salamanca CF UDS B y el empate del Béjar) y este domingo hubo otros dos duelos con equipos salmantinos.
El Ciudad Rodrigo empató a uno ante el Sariegos del Bernesga y sigue perdiendo comba en la lucha por el playoff. Los mirobrigenses se adelantaron con un gol de Diatta en el minuto 35 y pudieron sentenciar con una falta de Alberto García al larguero. Sin embargo, fueron los leoneses los que marcaban y empataban el choque en el minuto 79.
Desde las 18:30 horas, el CDF Helmántico está jugando en el Alfonso San Casto contra el Laguna. El choque cierra la jornada del grupo B de la Regional de Aficionados.
