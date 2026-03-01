Un punto más para el Ciudad Rodrigo en la Regional de Aficionados

La jornada del sábado en el grupo B de la Regional de Aficionados tuvo dos partidos con representante charro (la victoria del Salamanca CF UDS B y el empate del Béjar) y este domingo hubo otros dos duelos con equipos salmantinos.

El Ciudad Rodrigo empató a uno ante el Sariegos del Bernesga y sigue perdiendo comba en la lucha por el playoff. Los mirobrigenses se adelantaron con un gol de Diatta en el minuto 35 y pudieron sentenciar con una falta de Alberto García al larguero. Sin embargo, fueron los leoneses los que marcaban y empataban el choque en el minuto 79.

Desde las 18:30 horas, el CDF Helmántico está jugando en el Alfonso San Casto contra el Laguna. El choque cierra la jornada del grupo B de la Regional de Aficionados.