Punto y final a la etapa de Luis Roldán en Unionistas

Luis Roldán ya no forma parte de la disciplina de Unionistas. El centrocampista llegó como una de las máximas apuestas de la dirección deportiva y también de Oriol Riera y no ha logrado mostrar su mejor fútbol en Salamanca.

El mediocentro, que cuenta con contrato en el Elche, jugó solo 615 minutos con la casaca charra y ya el pasado martes pidió su salida del club al contar con ofertas, tal y como adelantó este medio. Según el periodista Ángel García ‘Cazurreando’, el jugador recalará en el Juventud Torremolinos.

Unionistas ya se movió en el mercado para suplir el espacio dejado por Luis Roldán y Antonio Paz logró la cesión de Masllorens, que incluso ya ha entrenado con sus nuevos compañeros.