Punto insuficiente de Unionistas B ante el Atlético Mansillés

El filial de Unionistas desaprovechó una buena oportunidad de reengancharse a sus opciones de salvación y empató a dos ante el Atlético Mansillés jugando una hora con un jugador más.

El once titular del filial de Unionistas estuvo formado por Gonzalo en la meta; José Manuel, Juan Gouveia, Chucas y Marcos López en defensa; Jorge García, Ismael Hernando, Sergio Astudillo y Óscar Cañedo en la medular; y con Luis Alomar y Óscar Lorenzo en ataque.

El delantero charro, en edad juvenil, gozó de la primera ocasión del encuentro con un fuerte disparo que se encontró con la parada del meta en el minuto 4.

En el minuto 25, una durísima entrada sobre Sergio Astudillo acabó con roja directa para un centrocampista del Atlético Mansillés. Y acto seguido marcaba Unionistas B en un córner, con un buen cabezazo de José Manuel. Con ventaja mínima para los locales se llegaba al descanso del encuentro (1-0).

La segunda mitad fue diferentes. Los charros salieron dormidos y encajaron a los 50 segundos de juego. Con 1-1, el Atlético Mansillés tuvo mucho más oficio y a Unionistas B le entraron los nervios.

Los visitantes se adelantaban en el minuto 87 con un potente chut desde la frontal. Y, con todo perdido, Óscar Lorenzo rescataba un punto para Unionistas B con un gran disparo de falta. 2-2. Punto insuficiente para los blanquinegros.