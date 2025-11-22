Un punto para el Salamanca FS, otro para el Albense FS

Los minutos finales dejaron sin dos puntos al Salamanca Fútbol Sala y al Albense FS en la Segunda División B. Los dos equipos charros no supieron defender su ventaja en los compases finales.

Los de Chema Sánchez, con una gran primera mitad, se fueron 4-0 al descanso ante el Noia FS. Sin embargo, en la segunda parte, los visitantes fueron recortando la distancia y aprovecharon los nervios locales para llevarse un punto en el último suspiro (5-5).

Los albenses igualaron a tres en casa ante el Tierno Galván. Un gol de Raúl Herrero en el minuto 38 hacía indicar que los tres puntos se quedarían en la villa ducal, pero el Tierno Galván ponía el definitivo 3-3 a escasos segundos para el bocinazo final.