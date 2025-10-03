Quinta jornada de competición para UD Santa Marta, CD Guijuelo y Unionistas B

La quinta jornada del grupo octavo de la Tercera RFEF se abre con el duelo entre el Colegios Diocesanos y la Unión Deportiva Santa Marta. El encuentro dará inicio el sábado, a las 16 horas, en suelo abulense. Los tormesinos llegan a la cita con ocho puntos de doce posibles y quieren afianzar su puesto en el playoff de ascenso.

Para el domingo quedarán los encuentros de Unionistas B y el Guijuelo. El filial blanquinegro busca su primer triunfo de la temporada y recibe al Atlético Bembibre a las 12 horas en Las Pistas.

El Club Deportivo Guijuelo cerrará la quinta jornada con su encuentro ante la Arandina. El envite dará inicio a las 17 horas en el Municipal Luis Ramos.