La rajada de Asdrúbal sobre los impagos en el Salamanca CF UDS: “No vi un duro en seis meses”

El delantero Asdrúbal Padrón militó durante algunos meses en el Salamanca CF UDS en la campaña 2018/19. El canario explicó una situación de impagos hacia él en el club presidido por Manuel Lovato durante su entrevista en ‘Quien marca gana’.

“No vi un duro en seis meses. Voy cedido al Salamanca y el Alcorcón se hace cargo de todo el contrato, pero en vez de pagarme a mí, me dicen: “¿te importa que paguemos al Salamanca y el Salamanca te paga a ti?”. Y yo digo: “vale”. Con el dinero del Alcorcón cobró toda la plantilla en esos seis meses. Yo estuve seis meses jugando, muy bien, pero sin cobrar”, expresó Asdrúbal.

Y el canario siguió contando su experiencia: “El problema no era cobrar mes a mes, yo quería volver a intentarlo. Estaba enfocado. Termina el año y no había cobrado y me dicen: “queremos que te quedes”. Y yo les digo: “pero si no he cobrado”.

Y el propio Asdrúbal Padrón narra cómo fue la situación en el juicio posterior: “El Salamanca presenta una nómina falsa con el dinero que yo tenía que cobrar con las retenciones pertinentes. Cuando llega las declaraciones de la renta, ellos pagaron el neto con el IRPF de un uno. Yo tenía que percibir, por ejemplo, cincuenta; ellos pagan los cincuenta a mí, pero no pagan los veinticinco restantes a Hacienda. Llegamos al club, al mexicano, y me dicen: “sí, sí”. Me quitaron dinero y tú no puedes decirle nada a Hacienda. Fui muy feliz allí, pero ese club o cambia de dueño o ese club no va a salir a la luz nunca”.