Ramiro Mayor: “Está siendo un comienzo que no queríamos y nos está costando”

Ramiro Mayor asume como capitán de Unionistas el mal inicio de temporada y también quiere ver el vaso medio lleno para revertir la situación. Además, explica cómo recibieron en el autobús de camino a Getxo la sanción FIFA a su compañero Palmero.

No ha sido el inicio esperado. “Está siendo un comienzo que no queríamos y nos está costando. Todos los equipos pasan malas rachas y ojalá podamos contarla lo antes posible. Queda mucha temporada y estoy seguro que acabaremos con los deberes hechos”.

¿Por qué se llega a una situación de tres puntos de quince posibles? “Lo hemos hablado dentro del vestuario. Antes y después de cada partido, el fútbol está siendo caprichoso. Pero si logras los tres puntos es porque los has merecido. Tenemos que mejorar y vienen dos partidos seguidos en casa”.

¿En qué tiene que mejorar Unionistas? “Con poquito nos hacen daño y tenemos que hacer muchas cosas bien para hacer daño al rival. Trabajamos aspecto micro, que se reflejan en los partidos. Hacemos muchas cosas bien y trabajando en corregir lo que hacemos mal”.

Ramiro Mayor y Unai Marino | Andrea

El equipo llega necesitado al partido ante el Celta Fortuna. “Somos conscientes de ello. Jugamos en casa y los objetivos pasan por hacernos fuertes en casa”.

Sobre la defensa de cinco y la de cuatro. “Son esquemas diferentes y somos los jugadores los que nos movemos. Con defensa de cinco, los laterales son carrileros. Hay que abarcar campo entre los tres centrales y los dos mediocentros tienen más libertad. Todos los sistemas son válidos”.

El ‘caso Palmero’ les pilló en el autobús. “Nos pilló de viaje en el autobús. No tenía muchas ganas de hablar y estaba muy afectado. Le arropamos e intentamos animarle. He hablado mucho con él para animarle todo lo posible, es un asunto peculiar y lo está pasando muy mal”.

Como veterano del equipo, ¿cómo lleva la situación general del club? “No depende de nosotros e intento darle normalidad”.

Como capitán, ¿cómo es el día a día con la prensa? “No tengo ningún problema con la prensa. Estamos encantados de atenderos siempre que nos llamáis y tenéis en los entrenamientos un tiempo determinado. La relación es mucho más normal de lo que la gente piensa. Estamos encantados de que nos sigáis el día a día”.