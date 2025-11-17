Raúl Clavero Blázquez gana el XIII Concurso de Microrrelatos San Silvestre Salmantina con 'Principio de incertidumbre’

El jurado del XIII Concurso de Microrrelatos San Silvestre Salmantina ha emitido su veredicto, declarando como ganador a Raúl Clavero Blázquez.

El microrrelato premiado, titulado "Principio de incertidumbre", captura la tensión previa a la carrera, transformando la señal de salida en una reflexión filosófica sobre el destino y el abismo, a pesar de tener una ruta clara.

El texto arranca con la voz del juez de salida: "-¿Preparados? – gritó el juez de salida. -Puede que sí, puede que no – respondió una voz aguda en medio de la muchedumbre -¿Cómo saber si estamos preparados cuando cada paso aumenta el número de futuros posibles, cuando cada zancada puede ser una zancada más hacia el abismo?".

El relato concluye con los corredores inmovilizados, mirando un "horizonte de pronto amenazante", a pesar de haber comenzado la competición.

El fallo completo del jurado, así como el resto de relatos seleccionados, pueden consultarse en la página web oficial del evento.