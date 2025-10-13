Raúl Fuentes destaca la fe de Unionistas de División de Honor en el modelo de juego

Después del parón, Unionistas vuelve a enfrentarse a una jornada de competición en División de Honor. El equipo charro visitará al Badajoz con la intención de salir de los puestos de descenso. El entrenador Raúl Fuentes analiza en SALAMANCA24HORAS el arranque liguero y también pone el foco en los puntos fuertes y aspectos a mejorar en sus jugadores.

Los números marcan tres puntos en cuatro partidos, pero las sensaciones han sido de competir contra todos. “Dentro de que a todos nos gustaría llevar una puntuación mayor. En todos los partidos hemos hecho lo necesario para puntuar y no es fácil debido a que somos debutantes. Nos hemos quitado la pequeña losa de lograr la primera victoria, pero estábamos tranquilos con cero puntos porque las sensaciones de vestuario eran buenas”.

El debut en Getafe. “Teníamos una incertidumbre grande porque solo habíamos tenido una prueba con Las Rozas en un amistoso, que acabó 3-2 y las sensaciones no fueron buenas. Jugamos contra un equipo importante en el fútbol español y jugamos muy buenos minutos con un gol anulado por muy poco. Se culminó con el tanto de Ferreiro, el primero de Unionistas en División de Honor. Luego sí pagamos nuestra condición de debutantes y nos lo voltearon. Y luego, lejos de venirnos abajo, acabamos apretando y jugando los mejores minutos de la temporada. Lástima el penalti fallado en los minutos finales. Merecimos llevarnos algún punto de Getafe”.

La derrota en casa ante el Rayo Alcobendas. “Fue un punto de inflexión a una preocupación que pudo entrar a nivel general y que yo no veía como tal. Pero entiendes que compites de tú a tú y encajas un gol evitable, que es algo que debemos mejorar. La realidad es que el equipo se sobrepone y hacemos gol con Adrián Jorge. En la segunda parte hacemos todo lo necesario para hacer gol y con acciones muy dudosas en las que no quiero volver a entrar. Acaba en 1-3, pero pudo ser muy diferente”.

El líder Real Madrid en Valdebebas. “Ni lo valoramos ni lo disfrutamos lo suficiente por el hecho de la necesidad que ya teníamos. Ni en el pre, ni en el post. Con el 2-1, si tiras tres bolas más al área a ver qué habría ocurrido. Fue la gran demostración de la fe que tiene el equipo en el mensaje. Hacerle ver a un futbolista, que la forma de puntuar es hacer lo que hicimos, parece fácil de decir, pero es difícil de ejecutar porque están muy influenciados por lo de fuera de gente que habla sin saber. Se lo dije a los chicos, que no podía estar más orgulloso. Les hemos hecho el único gol que ha encajado el Real Madrid. Allí se empezó a labrar la victoria del Valladolid, porque con 0 puntos de 9, ese equipo creía en la forma de jugar”.

La primera victoria: el derbi ante el Real Valladolid. “Al principio salimos con la duda de nuestra dinámica. El abismo del 0 de 12, por mucho que lo trabajes a nivel mental, habíamos hablado mucho de salir con la misma alegría de Getafe y hasta que no llegaron los primeros tres puntos, no se cambia. Encajamos un gol evitable y espero que a partir de la victoria se solvente. Sufrimos veinte o veinticinco minutos. Creo que también el control del Real Valladolid, lleva a los jugadores a llevar condiciones precipitadas. Los últimos quince minutos de la primera parte y sobre todo, la segunda, aplanamos el partido, robábamos y generábamos peligro. Y luego existe la calidad de Óscar Lorenzo para hacer los dos goles. El Real Valladolid hizo el año pasado Copa del Rey y sabemos que es un equipo importante a nivel nacional”.

Puntos fuertes del equipo. “Hablar de cinco goles en cuatro partidos para un equipo debutante no es algo sencillo. Y más cuando no has puntuado en tres de esos partidos. Generamos mucho con muy poco. Hacer gol todos los días no es fácil. Tenemos que tener la personalidad y el carácter de saber cuáles son nuestros puntos fuertes y saber como entrenador al equipo al que entreno. Mi labor y mi profesión es hacer lo más competitivo al equipo con las herramientas que tengo. Tenemos perfiles distintos para enviar sobre dos puntas con Marrero y Óscar Lorenzo y luego tuvimos una situación más intermedia con Sergio Encinas”.

¿En qué debe mejorar? “Hay que cortar el grifo porque somos capaces de convertir rápido. Considero que tenemos una gran capacidad de resistencia, teniendo que mejorar en algunos momentos defensa de área y vamos a pulir esos aspectos que estamos de bien o suficiente para llegar a notable”.

El próximo encuentro: visita al Badajoz. “me gusta hacerles ver el medio plaza. El Badajoz va a ser un rival directo y están demostrando buen nivel. Hay que darle mucha importancia a los tres puntos de Valladolid pensando en el Badajoz. En el medio plazo nos vienen buenas oportunidades de crecer y miramos Hortaleza y no nos da miedo. Así le damos también más importancia al corto plazo. Ahora salimos fuera de casa y ellos lo afrontarán con la intención de dar un paso adelante en la clasificación. Respiramos seguridad en el vestuario para poder preparar el partido y luego sentimos que los chicos se ven en el momento adecuado para hacer dos victorias seguidas”.

¿Qué significó para su cuerpo técnico dirigir una sesión del primer equipo? “En el mundo del fútbol las cosas van pasando y no se le da valor a las cosas. Recibimos la llamada del club y estoy muy agradecido por esa responsabilidad. Se lo decía a Mario Briones y a Víctor, mi preparador físico, que el año pasado íbamos a campos de Liga Nacional o en infantiles y hay que hacerlo lo más profesional posible. Yo vi esa sesión y tengo claro que lo van a sacar adelante. Luego esa semana hizo el gol Hugo de Bustos, que lo cambia todo. Fue la demostración de que el club no tuvo prisa y confió en nosotros. Luego ya quedó la situación con Mario Simón y estoy seguro de que lo vais a sacar”.