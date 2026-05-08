Raúl Fuentes no seguirá al frente de Unionistas en División de Honor y el club piensa en incorporarle al staff del primer equipo

Raúl Fuentes se despedía en la noche del jueves, a través de sus redes sociales, del División de Honor de Unionistas. Sin embargo, tal y como ha podido conocer SALAMANCA24HORAS.COM, su futuro puede seguir ligado al club como miembro del cuerpo técnico del primer equipo la próxima temporada.

“Mi predisposición del club para estar en Unionistas y en Salamanca es total. Trabajo de manera muy confortable. Mi respuesta a Unionistas va a ser siempre sí. Está claro que al final, es cerrar un círculo el cerrar la permanencia con un proyecto que comenzó salvar al Liga Nacional”, explicaba con anterioridad Raúl Fuentes en este medio de comunicación.

El ya ex técnico del División de Honor abría la puerta a escalar en el club: “Te mentiría si no te dijese que todo el esfuerzo de estos años, no solo mío sino de todo mi cuerpo técnico, se pueda dar. Pero respecto mucho los procesos que está ahí. Si llega la oportunidad, estoy dispuesto, pero con los pies en el suelo”.

Ahora, Antonio Paz tendrá que conformar el cuerpo técnico del primer equipo. El jueves, el director deportivo se reunió con Mario Simón para saber si el técnico quería continuar en Unionistas la próxima campaña.