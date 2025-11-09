Raúl Fuentes: "Un poco sorprendidos porque un cuerpo técnico como el del Atlético de Madrid tenga ese comportamiento"

Raúl Fuentes se mostraba muy satisfecho por el desempeño de sus jugadores ante el Atlético de Madrid, se lamentaba del empate final y explicaba lo sucedido entre banquillos en los minutos finales del partido y tras el pitido final.

Empate a uno ante el Atlético. “Es el típico partido que antes de jugarlo hay un abismo para sumar un punto, pero superado el minuto 80, sabe a poco. Sabíamos cuáles eran nuestras armas y las hemos explotado al 100%”.

Titularidad de Nacho García. “Tenemos una situación atípica porque tenemos tres porteros. Hablamos con ellos y su relación es magníficas. Las condiciones que tiene, la envergadura y su forma de defender área eran ideales para este partido”.

Apoyo de la afición. “Estamos yendo a sitios como Badajoz y ves el empuje que tiene y ayuda. Hoy no nos podemos quejar, damos las gracias de parte de toda la plantilla”.

Encontronazo entre banquillos. “Honestamente, creo que esta gente vive del mundo del fútbol y están expuestos a resultados. Pero no voy a dejar que al club, a la plantilla o a mi cuerpo técnico nos tachen de inútiles ni de últimos de la tabla. Desde la tranquilidad, hay que hacerse valer y defender a los míos. Un poco sorprendidos porque un cuerpo técnico como el del Atlético de Madrid tenga ese comportamiento y pierda los valores tan pronto”.