Raúl Fuentes: "Volvemos a situaciones que no son arbitrales, sino de falta de respeto a nivel humano"

Raúl Fuentes se lamentaba de no sumar ante el Rayo Alcobendas y también se mostraba apenado por el arbitraje recibido, no solo a nivel de juego sino también a nivel humano.

Valoración del partido. “Hay muchos elementos que no dependen de nosotros y al final es muy complicado con ciertos condicionantes de fuera. Ya nos ocurrió en Liga Nacional y ahora sigue ocurriendo. Y ya volvemos a situaciones que no son arbitrales, sino de falta de respeto a nivel humano. Luego hay situaciones de juego que tenemos que mejorar para poder puntuar, que no lo tenemos lejos”.

El equipo entró frío al partido. “En los momentos que tenemos el viento a favor no estamos terminando de materializar. Ya nos pasó con el Getafe, que tuvimos 25 minutos muy buenos para hacer el 2-2. Hoy conseguimos el empate, volvemos a ponernos por detrás y hay un penalti muy claro y un gol anulado muy dudoso. La balanza no termina de darnos ese gol, es el debe que tenemos”.

El arbitraje. “Nosotros tuvimos una reflexión interna necesaria de mantener la calma en muchos momentos porque también representamos a la ciudad de Salamanca y al club. Y creo que hoy el cuerpo técnico y los jugadores se han portado muy bien para que no haya habido ningún expulsado. Y bueno, la forma en la que a veces se refieren a ti y hay un trato diferente contigo al que recibimos incluso la semana pasada en Madrid de mucho respeto, te hace replantearte para ver si esa reflexión tiene que ser bidireccional porque si no es muy difícil trabajar así”.