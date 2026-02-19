Raúl Prada se apunta al próximo partido de Unionistas: “Estoy disponible”

Raúl Prada se pone a disposición de Unionistas y de Mario Simón. El lateral izquierdo, que lleva KO prácticamente desde Tenerife, se encuentra el 100% para jugar ante el Arenas Club y explica cómo ha sido el proceso de recuperación.

Entiendo que están siendo meses muy difíciles. “Sí. Estar lesionado es difícil porque estás apartado del equipo. Por suerte me he recuperado bien y a por lo que queda de Liga”.

¿Qué lesión sufrió exactamente? “La jornada de Tenerife se me iba entumeciendo la pierna y vieron que tenía un problema en la espalda. Ha sido doloroso, porque me dio fuerte”.

¿Cómo se cura? “Con trabajo de fuerza y movilidad. Tenía que fortalecer la zona y estoy sin molestias”.

¿Puede jugar ya? “Soy uno más y estoy disponible. Hasta después de Navidades yo no estoy plenamente para jugar, aunque estoy en Barakaldo y sufrí neumonía durante dos semanas. Después, ya estoy al 100%”.

¿Qué le parece la llegada de Mounir? “Con todos mis compañeros de posición, a lo largo de la carrera, he tenido una competencia muy sana. Me llevo muy bien y si a él le va bien, yo me pongo contento”.