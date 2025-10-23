Raúl Prada: “Lo difícil ahora es mantenerse, pero no queremos bajar el pistón”

Raúl Prada ha tomado protagonismo en el once titular de Unionistas. El lateral izquierdo cuajó una excelente actuación en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife y pone en valor los dos buenos partidos de sus compañeros. La clave: ser sólidos defensivamente.

La victoria en Tenerife. “Sobre todo, la primera parte. Hay que felicitar al equipo porque estuvimos a un gran nivel. Y la segunda parte también estuvimos bien, fue otro fútbol, pero supimos sufrir y mantener la portería a cero”.

Los más de 300 irreductibles en el Heliodoro Rodríguez López. “Desde el día anterior, en el aeropuerto, es algo que no olvidaremos. El recibimiento fue espectacular y deseas que llegue el partido y devolver el apoyo”.

La mejoría con Mario Simón en el banquillo. “Al final, todo pasa un poco por la solidez defensiva. Hemos encadenado dos porterías a cero y en esa línea tenemos que seguir. Ni ahora somos tan buenos ni antes éramos tan malos. Lo difícil ahora es mantenerse, pero no queremos bajar el pistón. Tenemos equipo para poder salvarnos”.

Su papel en el equipo. “Le agradezco la confianza al míster porque el año pasado no tuve casi minutos. Ayudaré al equipo en lo que necesite”.

Próximo rival: el CD Lugo. “Personalmente, conozco a Yago Iglesias y sé cómo es su propuesta. Quiere un fútbol combinativo, intentan salir desde atrás y tienen muy buenos jugadores. Nosotros jugamos en casa y queremos llevarnos los tres puntos”.