Raúl Tresgallo refuerza la defensa del C.D. Guijuelo y Aleix Ruiz causa baja en el club

El C.D. Guijuelo y Raúl Tresgallo Balbín han alcanzado un acuerdo para que el futbolista cántabro se incorpore a la disciplina del conjunto chacinero hasta el final de la temporada 2025/26.

Raúl Tresgallo (Santander, Cantabria, 1997) llega procedente de la S.D. Portmany, tras haber militado la pasada temporada 2024/25 en la U.M. Escobedo en Segunda Federación. Central diestro, cuenta con una amplia experiencia en el fútbol nacional, habiendo defendido los colores de clubes como C.D. Tropezón, C.F. Vimenor, C.D. Barquereño, Velarde C.F., Rinconeda Polanco y la propia U.M. Escobedo.

Se trata de un defensa central sólido y fiable, que destaca por su buena lectura defensiva, contundencia en el juego aéreo y capacidad de anticipación. Su orden táctico, concentración y compromiso le permiten aportar seguridad y equilibrio al eje de la zaga.

Con esta incorporación, el Club Deportivo Guijuelo suma experiencia, solidez y trabajo defensivo a su plantilla de cara al tramo final de la temporada.

Por otro lado, el C.D. Guijuelo comunica que el jugador del primer equipo Aleix Ruiz causa baja en la entidad tras una decisión adoptada por el club, procediéndose a la rescisión de su contrato.