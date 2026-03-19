Raúl Turiño: “Si siempre quedaras 0-0, este juego no gustaría a nadie”

Raúl Turiño se ha convertido en el más longevo dentro del cuerpo técnico de Unionistas. El entrenador de porteros explica cómo forma parte de la toma de decisiones de Mario Simón, también de Antonio Paz y narra las diferencias entre Salvi y Marco Coronas.

Se ha convertido ya en el más antiguo del cuerpo técnico. “Con normalidad. Para mí es un lujo estar aquí y haber conseguido tantas cosas con este club”.

Ha sido un año con tres porteros, ¿cómo lo ha vivido? “Son años de aprendizaje y experiencias diferentes, donde hay que tomar decisiones. Empezó Unai, que le costó arrancar, luego se mantuvo y al final quizá ha sido un año irregular. Metimos a Marco, que estuvo muy bien y hace cinco partidos seguidos muy buenos. Ahora está Salvi y continuamos con él”.

¿Qué puntos fuertes tiene Salvi? “Nos aporta la experiencia y se maneja bien con pies en largo. Sobre todo, el tema de seguridad, juego aéreo, buena ocupación de portería…”.

¿Y Marco Coronas? “Lo hablamos mucho él y yo. Dentro de que es sub23, esa experiencia y esa gestión de partido, ha mejorado mucho. Su evolución desde que llegó, ha cambiado muchas cosas y ha conseguido un buen rendimiento. Si nos vamos más a lo micro, en situaciones cortas se maneja bien y tiene buenos pies”.

¿Ve preparado a Gonzalo para formar parte del primer equipo? “Es un chico que está trabajando muy bien. Es una pena la dinámica del filial, que te lastra como posición que la dinámica sea negativa. Tiene que tener tranquilidad, porque las notas son más adelante”.

¿Cuánto sufre un entrenador de porteros cuando la meta no queda a cero? “Más que a cero, que es fútbol. Cuando entreno a los niños, quedarte a cero o no equivocarte es muy difícil. Si siempre quedaras 0-0, este juego no gustaría a nadie. En el fútbol se encajan goles. Sufres cuando encajan o tienen una mala tarde, pero hay que darle naturalidad”.

¿Cómo está la salud de los porteros de la base de Unionistas? “Justamente hoy estaba Nacho con nosotros, que estaba haciendo un temporada. También ha estado Víctor o incluso Adri, del Juvenil Regional. Les conozco mucho y cada día hay mejores porteros y procesos de entrenamiento”.

¿Se encuentra cómodo esta temporada? “Yo me encuentro muy cómodo con el cuerpo técnico de Mario y solo tengo palabras de agradecimiento. Cuentan conmigo para todo desde el principio. Me he sentido uno más. Los cambios siempre son difíciles”.

Además de entrenador de porteros, ¿qué otras funciones tiene en el cuerpo técnico? “Este año, sobre todo, análisis individual. Este año he bajado más de funciones y me centro más en la portería. Mario Simón siempre quiere un consenso”.

Antonio Paz le pide opinión para firmar a los porteros. “Siempre. Siempre. Se evalúa todo lo posible y a todo lo que llegamos y hay que tener muchos parámetros: de presupuesto, de Unionistas, si nos encaja o no. En el tema de la portería, trabajamos más en consenso. Lo ponemos todo en común, pero por mi forma de ser, me gusta mucho ver fútbol y muchos porteros. Tengo una base de datos muy grande”.